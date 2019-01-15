Сотрудники аэропорта пропустили пассажирку с огнестрельным оружием в самолет

Пассажирка авиакомпании Delta Air Lines пронесла огнестрельное оружие на рейс Атланта — Токио из-за того, что сотрудники аэропорта не соблюли стандартные процедуры досмотра. Об этом сообщает CNN.



Инцидент произошел 3 января, однако Администрация транспортной безопасности США (TSA) раскрыла подробности случившегося только спустя несколько дней.



Как выяснилось в ходе расследования, пассажирка просто забыла, что в ее сумочке находится оружие, и пронесла его через все пункты контроля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте.



Когда девушка прилетела в Японию, ее встретили сотрудники безопасности. По данным издания, обратно в США ей пришлось отправиться в тот же день.



Представители Министерства транспорта Японии сообщили, что не будут взимать штрафов с авиакомпании Delta и TSA, однако они считают, что Администрация транспортной безопасности должна принять соответствующие меры, чтобы инцидент не повторился.

