Microsoft отказывается от бесплатной поддержки Windows 7

Компания Microsoft сообщила о том, что прекратит бесплатную поддержку для Windows 7. Об этом сообщает The Next Web.



Старую версию Windows 7 больше не будут поддерживать на бесплатной основе уже через год. К 2020 году пользователям придется перейти на более новые версии программного обеспечения.



Также сообщается, что по данным аналитической службы Net Applications, Windows 7 пользуются около 42,8% пользователей на своих персональных компьютерах.

