В ГФС рассказали о штрафах при ввозе "евроблях"

Государственная фискальная служба напомнила о том, что ответственность за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей на иностранной регистрации пока не меняется. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Закарпатской области.



"Законом Украины от 8 ноября 2018 № 2612-VIIИ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств", - говорится в сообщении.



При этом напомнили о переходном периоде 180 суток для тех граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона. ГФС отмечают, что в течение 180 дней с начала действия закона, а именно до 24 мая 2019 года, таможенное оформление транспортных средств, в отношении которых не соблюдены сроки или условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, осуществляется при условии уплаты таможенных платежей и добровольной уплаты физическим лицом, которое является владельцем такого транспортного средства или уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство, в сумме средств, равной размеру 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.



"После указанного периода при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такого автомобиля грозит штраф в размере 170 тыс. грн, или конфискация транспортного средства по решению суда", - добавили в ведомстве.



В ГФС подчеркнули, что ответственность за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей на иностранном регистрации пока не меняется. Однако с 24 мая 2019 такие льготные условия отменяются и вступают в действие новые санкции в отношении нарушения указанных таможенных правил.

