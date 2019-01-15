МЭРТ прогнозирует рост экономики в 2018 году более 3%

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) прогнозирует рост ВВП по итогам 2018 года более 3%, сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



"ВВП растет 11 кварталов подряд, прогноз роста ВВП в 2018 году – более 3%. Инфляция – менее 3%, а это наиболее низкий показатель за пять последних лет", – сообщил он на согласительном заседании в парламенте во вторник.

