Глава НБУ выступит в Раде с докладом

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий выступит с докладом в Верховной Раде в пятницу, 18 января.



"К главе Верховной Рады и к нашему профильному комитету обратился глава НБУ Яков Смолий относительно его готовности выступить на пленарном заседании Верховной Рады с соответствующим докладом. Учитывая, что у нас плотный график, я прошу включить в порядок дня нашего пленарного заседания на пятницу, 18 января этого года, доклад главы НБУ", – сказал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко на согласительном совещании депутатских фракций в Киеве во вторник.



Он также призвал народных депутатов поддержать законопроект о кредитных союзах, который Рада планирует рассмотреть в феврале.

