Суд в Таиланде приговорил к условному сроку Настю Рыбку и Алекса Лесли

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) в суде в Таиланде признали себя виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера.



Суд приговорил их к условному сроку заключения. Рыбка и Лесли будут депортированы в Белоруссию и Россию соответственно.



Рыбка и Лесли были задержаны в феврале 2018 года, поводом для этого стало проведение секс-тренингов для туристов. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве (в апреле они были оправданы), позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.



Рыбка связывала свое преследование с вышедшим в начале февраля 2018 года расследованием Алексея Навального об отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько. Многие факты из расследования были основаны на публикациях из инстаграма Рыбки, которая сопровождала Дерипаску во время поездки.

