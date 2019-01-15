2 причины, почему стиральная машина с сушкой выгодна именно вам

Сегодня на рынке стиральных машин появились удивительные приборы, которые в корне меняют представление об автоматической стирке. В одном устройстве комбинируется функция стирки и сушки белья, что позволяет получать полностью сухую одежду в режиме нон-стоп, совсем как в фантастических фильмах о будущем.

Но так ли эти машины функциональны? И способны ли заменять отдельную сушилку? На эти и другие вопросы ответили эксперты ведущего бренда бытовой техники, шведской компании Электролюкс.

Особенности работы стиральной машины с сушкой

Конструктивно стиральная машина с сушкой - это большая стиралка с загрузкой от 7 кг. Electrolux, одним из первых запустивший такой формат, уверяет: меньшая загрузка невозможна, поскольку вся работа осуществляется в одном месте, а для сушки требуется вместительный барабан.

Особенности работы стиральной машины с сушилкой:

в барабан на стирку загружается больше белья, чем на сушку;

используется инновационный инверторный двигатель с меньшим потреблением ресурсов;

во время сушки применяется паровая обработка, чтобы уменьшить количество складок, сохранить цвет и структуру ткани.

“Одним словом, машина полностью в автоматическом режиме стирает вещи и бережно их просушивает. Главное, не забыть установить правильную программу согласно типу ткани и особенностям ограничений по стирке. В таком случае, идеальный эффект просто обеспечен, поскольку за него отвечает высокоинтеллектуальная система”, - подчеркнули в Электролюкс.

Инновации, которые помогают экономить

Само собой, каждая техника Electrolux имеет свои оригинальные идеи и инновации, отличающие ее на фоне конкурентов. Стиральная машина с сушилкой также не стала исключением:

технология SensiCare взвешивает белье и оценивает, какая функция лучше подойдет для стирки. Программа самостоятельно оценивает время стирки и выбирает наиболее оптимальный режим, в котором не пострадают цвет и ткань;

стирка “Нон-стоп 60 минут” - уникальная программа, позволяющая в течение часа полностью выстирать и высушить вещи. Это самая крутая фишка такой машины, максимально полно отражающая смысл ее существования. Подобный формат без участия человека невозможно повторить ни на каком другом устройстве;

система UltraCare позволяет максимально снизить негативное воздействие моющих средств на одежду. Если в обычной машине порошок или гель смываются сразу и попадают на определенные участки одежды в высокой концентрации, в стиральных машинах с сушкой он проходит систему предварительного замачивания и подается в разбавленном виде.

Все эти технологии преследуют одну цель – сделать жизнь человека проще и сохранить долгую жизнь его вещам. Если сравнивать такую машину с вариантом отдельной сушки – лучше отдать предпочтение комбинированной модели. Она гораздо технологичнее и эффективнее, а это самое важное в современной технике. Плюс, одна машина лучше двух: в ванной комнате останется больше свободного места.