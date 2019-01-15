Полиция заочно объявила о подозрении двум иностранцам, напавшим на артиста DZIDZIO в Киеве

Полицейские установили, что нападение в конце декабря на артиста Михаила Хому, известного под псевдонимом DZIDZIO, совершили два иностранных гражданина, им заочно объявили о подозрении и объявили в розыск.



Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, полицейские выяснили, что у потерпевшего возник конфликт с неизвестными, которые агрессивно себя вели и нецензурно ругались, а затем ударили его по голове и скрылись на двух автомобилях.



Предварительно произошедшее квалифицировано по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



"Мы опросили потерпевшего, отобрали объяснения у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме того, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов", - рассказал В.Ищенко.



В ходе отработки преступления и получения дополнительных материалов следователь Подольского управления полиции переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Злоумышленникам заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, они объявлены в розыск. За совершенное им грозит до четырех лет лишения свободы.



Как сообщалось, 28 декабря 2018 года неизвестные напали в Киеве, возле одной из радиостанций, на артиста Михаила Хому (DZIDZIO), причинив ему, по версии полиции, незначительные телесные повреждения. В окружении артиста увязали произошедшее с рейдерским нападением.



Позднее новый владелец 25% ООО "Мейсон Энтертеймент" (владеет всеми правами на произведения группы DZIDZIO) Михаил Мешков заявил, что законно приобрел 25% долю в компании у бывшего участника и сооснователя группы Олега Турко (псевдоним Лесик), и отверг обвинения в нанесении телесных повреждении вокалисту и сооснователю группы Михаилу Хоме (DZIDZIO).



Комментируя инцидент, в результате которого М.Хома получил незначительные телесные повреждения, М.Мешков заявил, что не бил М.Хому, а своей физической силой пользуется "аккуратно". Он также назвал поведение певца "провокацией".



В свою очередь М.Хома распространил заявление, в котором утверждает, что в результате нападения 28 декабря оказался в больнице с разрывом барабанной перепонки левого уха. Он заявил, что в тот день на входе в здание компании "Тавр Медиа" на улице Викентия Хвойки на него напали "несколько людей неславянской внешности во главе с рейдером Михаилом Мешковым".

