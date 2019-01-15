Европа предложила британцам подумать

Более ста членов Европейского парламента пообещали поддержать британцев, если те захотят повторно проголосовать по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает The Local.



Представители нескольких партий Европарламента направили письмо британским гражданам в преддверии голосования в британском парламенте. Оно пройдет 17 января, и, как пишет газета, на нем премьер-министра страны Терезу Мэй и ее план выхода, вероятно, не поддержат.



По информации The Local, ходят слухи о том, что Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit, который начнется с 29 марта. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода, чтобы избежать хаоса.



Как ранее заключил Европейский суд, Британия может вовсе отказаться от выхода в одностороннем порядке. Однако отсрочка дедлайна, которая позволит Мэй выиграть время и склонить на свою сторону несогласных парламентариев или же организовать новое голосование и референдум, должна быть согласована с европейскими лидерами.

