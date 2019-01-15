Вышинского будут судить в Киеве

Дело в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского по сути будет рассматривать один из районных судов Киева. Об этом УНН сообщил начальник управления прокуратуры АР Крыма Евгений Комаровский.



"Вышинскому и его защитникам сообщили об окончании досудебного расследования в уголовном производстве и им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. По предварительной информации, обвинительный акт будет направлен в Подольский районный суд города", - сообщает Евгений Комаровский.



На данный момент руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский находится в следственном изоляторе города Херсон. После рассмотрения дела его перевезут в Киевский следственный изолятор.

