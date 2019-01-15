Минфин спрогнозировал повышение средней зарплаты до 10 тыс. в этом году

По прогнозам Министерства финансов Украины, размер средней зарплаты украинцев в 2019 году составит 10 129 гривен в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. В то же время, в 2020-2021 годах средняя зарплата должна расти примерно на тысячу гривен ежегодно.



Соответственно, по прогнозам Минфина, в 2020 году украинцы в среднем будут получать 11 450 гривен в месяц, а в 2021 году - 12 830 гривен в месяц.



"Рост трудовой миграции приводит к нехватке квалифицированных работников, приобретает важное значение среди препятствий в развитии бизнеса. Положительным аспектом является увеличение денежных переводов трудовых мигрантов в Украину (до 9,5 миллиарда долларов), что поддерживает потребление и платежный баланс", - сказано в сообщении.

