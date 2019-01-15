Apple воскресит iPod touch

Корпорация Apple планирует выпустить новую версию плеера iPod touch. Об этом сообщает Mac Otakara со ссылкой на источники.



В блоге не приводится никаких подробностей о новинке и не называются сроки выпуска устройства. Однако эту информацию подтвердило несколько поставщиков комплектующих Apple на выставке CES 2019. Вместе с этим сообщается, что компания планирует отказаться от разъема Lightning в пользу USB-C в iPhone и других портативных устройствах. На данный момент с таким портом выпускаются лишь новые iPad Pro.

