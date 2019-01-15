Роналду не попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира

В топ-10 рейтинга самых дорогих футболистов мира не оказалось звездного португальца Криштиану Роналду.



Об этом свидетельствует исследование KPMG Football Benchmark .



33-летний форвард "Ювентуса" стоит 107 млн евро и занимает в списке лишь двенадцатое место. Самым дорогим футболистом мира эксперты назвали бразильского нападающего ПСЖ Неймара, которого оценили в 229 млн евро. Второе место в его французского одноклубника - Килиана Мбаппе (215 млн евро), третьим идет аргентинский форвард "Барселоны" - Лионель Месси (203 млн евро).



Топ-10 самых дорогих футболистов мира:



1. Неймар (ПСЖ) - 229 млн евро



2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 215 млн евро



3. Лионель Месси ( "Барселона") - 203 млн евро



4. Мохамед Салах ( "Ливерпуль") - 168 млн евро



5. Кейн ( "Тоттенхэм") - 151 млн евро



6. Эден Азар ( "Челси") - 148 млн евро



7. Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити") - 129 млн евро



8. Гризманн ( "Атлетико") - 126 млн евро



9. Погба ( "Манчестер Юнайтед") - 119 млн евро



10. Филипп Коутиньо ( "Барселона") - 118 млн евро

