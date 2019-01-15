Украина просит партнеров ввести пакет санкций против РФ за агрессию в Азовском море – Геращенко

Украина инициирует на международном уровне введение пакета санкций против РФ в связи с ее действиями в акватории Азовского моря, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. "Украина обращается к странам-партнерам ввести азовский пакет санкций против РФ. Президент уже начал эту работу, апеллируя к коллегам о введении таких санкций.



Важно, чтобы и политики на всех уровнях напоминали об ответственности РФ за военную агрессию в Азове", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.



Она отметила, что захваченные в Керческом проливе украинские моряки признали себя военнопленными и отказались давать любые свидетельства "в московском судилище", тем самым "сломав планы Кремля, который стремится подать военную вооруженную агрессию в Азовском море как мелкий инцидент". "Мы требуем от РФ немедленного и без всяких условий освобождения наших военнопленных моряков", - резюмировала И.Геращенко.



Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".



По состоянию на 27 декабря все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



9 января 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ЕС проходят обсуждения по вопросу санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе. "Нам не нужны символические санкции. Нам нужно, чтобы они были действенными... Там есть дополнительные идеи относительно российских портов, судов и частичных санкций", - подчеркнул он.

