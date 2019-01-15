Кожемякин: Заказчиком нападения на активиста "Батьківщини" в Кривом Роге является нардеп от БПП Усов

ВО "Батьківщина" обвинила нардепа от Блока Петра Порошенко Константина Усова в заказе покушения на депутата Центрально-Городского райсовета Кривого Рога от "Батьківщини" Вадима Мирзояна. Об этом 15 января во время согласительного совета паралментских фракций заявил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, представитель фракции ВО "Батьківщина" Андрей Кожемякин, сообщаетсайт политической силы.

"По имеющейся информации, заказчиком преступления является народный депутат от БПП Константин Усов, а исполнитель – его помощник Сергей Дронов. Непосредственные угрозы осуществлял заместитель председателя Центрально-Городского районного совета Кривого Рога Андрей Кириленко", – сказал Кожемякин.

Нападение на Мирзояна было совершено 9 января. Нападавшие воспользовались газовым баллончиком, нанесли Мирзояну удар стальной трубой по голове и избили. Представитель "Батьківщини" с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами доставлен в больницу. Однопартийцы назвали инцидент политическим заказом.

"Фракция "Батьківщина" требует от правоохранительных органов в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков дерзкого нападения", – заявили в партии.

Нацполиция расследует инцидент как покушение на убийство. Следователи обработали видео с камер наблюдения и установили, что к покушению на депутата от "Батьківщини" в Кривом Роге могут быть причастны три человека.

"В своей общественной деятельности Вадим Мирзоян неоднократно выступал против организации скупки голосов, которое в Центрально-Городском районе организовано провластными политическими силами. Кроме того, он неоднократно получал угрозы от представителей команды Константина Усова в связи со своей позицией. Поскольку в Кривом Роге указанный депутат от БПП влияет на местную полицию и прокуратуру, партия "Батьківщина" выражает обеспокоенность относительно способности правоохранительных органов в Кривом Роге расследовать дело, фракция "Батьківщини" в Верховной Раде обращается к руководству МВД и Генеральной прокуратуры Украины с требованием взять это дело под личный контроль", – сказано в сообщении на странице Криворожской областной организации "Батьківщини".