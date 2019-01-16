Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который поджег здание у Киево-Печерской Лавры

Прокуратура сообщила о подозрении 24-летнему мужчине, который совершил поджог в нежилом здании на ул.Лаврской, находящемся на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.



"Сейчас поджигателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева во вторник.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



Как сообщалось, инцидент произошел 14 января 2019 около 4:00 вечера. 24-летний мужчина, находясь в комнате на втором этаже указанного здания, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, вследствие чего поднялась пожар.



В дальнейшем мужчина скрылся с места совершения преступления. Однако 15 января он был задержан работниками столичной полиции. Здание, где произошел пожар, находится на реконструкции, на момент возникновения пожара в помещении никого не было.

