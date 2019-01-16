Путин: создание "Православной церкви Украины" стало исключительно политическим проектом

Создание "Православной церкви Украины" является исключительно политическим проектом с целью разделить народы России и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград.

"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы", - заявил российский лидер.



Путин напомнил читателям газеты, что 15 декабря 2018 года украинское руководство, которое активно поддерживают США и Константинопольский патриархат, провело так называемый объединительный собор. На нём было провозглашено создание "Православной церкви Украины", и 6 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о ее автокефалии. Таким образом, была сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов.



Путин подчеркнул, что все эти факты мало кого волнуют и в руководстве Украины, и в США, ввиду политических целей, стоящих за этими действиями. "Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же, как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины", - сказал президент РФ, подчеркнув, что на деле "Православная церковь Украины" полностью подконтрольна Стамбулу.



"А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. При этом она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима", - добавил Путин. Он обратил внимание, что за это священников и мирян Украинской православной церкви "преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить ее законного наименования, что усиливает напряженность и ведет к еще большему раздору в украинском обществе".



Глава российского государства также добавил, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями. "И тем не менее оно готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть", - заявил он.



Путин предостерег от опасности подобных действий, вновь подчеркнув, что "Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства". "Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность", - заключил российский лидер.



