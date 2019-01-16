Суд в Москве продлил арест двадцати украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайства ФСБ о продлении ареста двадцати украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в суде.



"Мера пресечения в виде содержания под стражей 20 обвиняемым была продлена до 24 апреля 2019 года, рассмотрение ходатайств следствия в отношении обвиняемых Беспальченко, Варимеза, Костышина и Лисового перенесено на завтра, на 9.00", - рассказал собеседник агентства.



Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе ФСБ, но большинству родственников моряков удалось увидеться с ними до начала слушания. Общаться с журналистами родные задержанных отказались, от их имени с прессой беседовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам последней, моряки в следственном изоляторе не испытывают трудностей и чувствуют себя хорошо.



В ходе заседаний адвокаты просили о передаче ходатайств ФСБ в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения, отмечая, что моряков следует признать военнопленными, но прошение было отклонено.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

