Россия призывает Запад отказаться от угроз и провокаций в международной политике

Россия призывает страны Запада отказаться от шантажа, угроз и провокаций в международной политике и выстраивать диалог на принципах Устава ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью сербской газете Politika.



"Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом - ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности", - заявил он.



Путин добавил, что Россия твердо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки в целом, которая "остается напряженной и, добавлю, непредсказуемой".



"Причем во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых, действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия", - указал российский лидер.

