ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще трех кандидатов на пост президента – среди них лидер партии "Наши" Евгении Мураев, экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй, сообщает пресс-служба ЦИК.



"Комиссия... зарегистрировала троих кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.



Таким образом, по состоянию на 15 января на пост президента зарегистрированы восемь кандидатов.



Ранее комиссия зарегистрировала пять кандидатов в президенты: экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, лидера социал-демократов и члена партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина, экс-главу СБ Украины и председателя партии "Справедливость" Валентина Наливайченко, мэра Львова Андрея Садового, а также самовыдвиженца, профессора кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов Виталия Скоцика.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.

