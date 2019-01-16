Братия Киево-Печерской лавры не намерена уезжать в Россию

Братия Киево-Печерской лавры не намерена уезжать в Россию и вывозить ценности из монастыря, заявил во вторник на брифинге архимандрит канонической Украинской православной церкви Поликарп.

Ранее представитель "новой церкви" "архиепископ" заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры рано или поздно перейдут в состав новосозданной церкви "без какого-либо насилия и противостояния".



"Никуда мы не собираемся уезжать из нашей святыни - ни в Россию, никуда. Потому что мы - украинцы, мы живем на своей земле, молимся за свой народ и молимся за свою страну, чтобы господь ее благословлял", - заявил Поликарп на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".



Он добавил, что священнослужители также не намерены вывозить из лавры какие-либо ценности. "Вывозить святыни и лаврскую большую колокольню тащить через Днепр не собираемся", - добавил он.



Ранее наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что братии предлагают перейти в "новую церковь" Украины.



Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.



Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.



Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

