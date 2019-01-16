Председатель ОБСЕ призвал решить конфликт в Донбассе соблюдением "Минска-2"

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак рассчитывает добиваться политического урегулирования конфликта в Донбассе путем выполнения минских договоренностей.



"У нас очень высокий интерес в том, чтобы обеспечить внедрение стойкого политического решения ситуации..., положить конец конфликту на Украине, а также вокруг нее за счет выполнения минских договоренностей, а также соблюдения всех принятых в рамках ОБСЕ принципов", - заявил Лайчак во вторник на брифинге. Трансляцию вел украинский "Пятый канал".



Он добавил, что Украина остается одним из важнейших интересов во внешней политике Словакии.

