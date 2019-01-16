Амстердам остается приверженным сделке по Brexit

Нидерланды разочарованы результатами голосования в британском парламенте по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом написал во вторник вечером в Twitter голландский премьер-министр Марк Рютте.



"Сожалею, но вместе с тем уважаю результаты голосования, - отметил он. - Нидерланды и ЕС продолжают оставаться привержены соглашению, однако параллельно готовятся к развитию событий по всем сценариям. Провал не означает, что мы находимся в ситуации, когда договоренность не будет достигнута. Однако следующий шаг должна сделать Великобритания".



Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после 1,5 года переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата. Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьер-министра Великобритании в парламенте за последние 95 лет.



Проваленное соглашение - огромный документ (585 страниц), однако в нем не прописано решение главной проблемы Brexit - режима контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Стороны лишь договорились, что этот вопрос должен быть решен до лета 2020 года, а пока этого не произойдет, Северная Ирландия должна оставаться в составе единого европейского рынка, что в Лондоне воспринимают как утрату части суверенитета над этой британской территорией.



Формально Brexit состоится 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся одобрить в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки и Brexit произойдет без сделки. Именно этот сценарий становится сейчас наиболее вероятным.

