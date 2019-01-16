Вышел трейлер нового фильма о Человеке-пауке

В Сети был опубликован тизер-трейлер нового супергеройского боевика "Человек-паук: Вдали от дома". Выход фильма ожидается в текущем году. Ролик появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.



Лента является продолжением предыдущей части - "Человек-паук: Возвращение домой", выпущенной в 2017 году.



По сюжету фильма, главный герой Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть у него не получается, ведь ему предстоит новая миссия - раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.



В ролях в фильме снялись Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендая и Майкл Китон. Режиссером выступил Джон Уоттс.







