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Вышел трейлер нового фильма о Человеке-пауке
В Сети был опубликован тизер-трейлер нового супергеройского боевика "Человек-паук: Вдали от дома". Выход фильма ожидается в текущем году. Ролик появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.
Лента является продолжением предыдущей части - "Человек-паук: Возвращение домой", выпущенной в 2017 году.
По сюжету фильма, главный герой Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть у него не получается, ведь ему предстоит новая миссия - раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.
В ролях в фильме снялись Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендая и Майкл Китон. Режиссером выступил Джон Уоттс.
Источник: Корреспондент
09:30