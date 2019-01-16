Вышел трейлер новой комедии "Чего хотят мужчины"

В Сети появился трейлер романтической комедии Чего хотят мужчины. Она является ремейком популярного фильма 2000 года Чего хотят женщины, главную роль в котором исполнил Мел Гибсон. Ролик появился на YouTube-канале Movieclips Trailers.



Главной героиней фильма является неуспешный спортивный агент Эли Дэвис, которая начинает слышать мысли мужчин после того, как ударяется головой на вечеринке. Благодаря своей сверхспособности она строит успешную карьеру.



В ленте снялись Джош Бренер, Венди МакЛендон-Кови, Трэйси Морган и Макс Гринфилд. Режиссером ее выступил Адам Шенкман.





