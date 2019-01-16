Труба и немцы. В обход Украины
Ей-богу, очень надоело писать о «Северном потоке-2» («СП-2»). Но надо – ввод его в работу поспособствует тому, что Украина станет еще более нищей и беззащитной перед всеми, кто ее захочет нагнуть. И таки нагнет. Потому что украинские власти не то просят Россию им показать и не туда и не с тем проникновением «посторонних предметов» борются, изменяя Уголовный кодекс. И фактически обвиняя мужиков в том, что у них еще сохранились их «причиндалы», использовать которые теперь можно только по разрешению и в присутствии нотариуса. Будь то в постели или, извините, в кустах или в парадняке.
Речь идет о том, что буквально на днях вступили в силу поправки в статьи 152 и 153 УК Украины, по-новому трактуя то, что именуется изнасилованием и насильственным сексуальным удовлетворением. Теперь если ты или ненароком тебя, извините, оттрахали, то удовольствие сие потянет от 5 до 15 лет. Особенно если кто-то из партнеров скажет, что он недоволен насилием над ним, а мужской половой х… или любой другой посторонний предмет был введен внутрь или как-то по-иному использован без согласия на то одного из «тел». Даже за супружеский «трах» можно огрести червонец на нарах.
И вот когда такое случилось с ужасными изнасилованиями, гарант нации параллельно попросил Россию зачем-то показать ему пен… извините, томос. А не об этом можно было бы думать, а, например, о том, как и зачем трубы «СП-2» проникают в воды Балтийского моря и нагло тянутся в Германию, обходя своими «ласками» и ништяками тело Украины.
Гарант нации как бы уверяет всех, что никакого «СП-2» не будет, потому что «весьмирснами». Но особенно он надеется на то, что против газопровода выступают США, оказывая давление и на ЕС. В прошлом году с осуждением «СП-2» выступила Палата представителей Конгресса США. А потом аналогичную резолюцию выродил и Европарламент, тоже утверждая, что газопровод является политическим проектом, «угрожающим энергетической безопасности Европы».
Второе дно «СП-2» – политическое. И в этом главная претензия, которую педалируют США, используют ее как пугало для Европы и собираются ужесточить свою позицию и в наступившем году. Во всяком случае, в докладе стратегического фонда «Heritage Foundation» под названием «Американская политика в Европе: Шесть приоритетов в 2019 году», который был опубликован в начале января 2019 года, об этом сказано четко: «Проект трубопровода, который соединит Германию с Россией, не является ни экономически необходимым, ни геополитически благоразумным. Прежде всего, это политический проект, направленный на увеличение зависимости Европы от российского газа, а также возможности использовать свое энергетическое доминирование в качестве политического козыря в Европе и подрывать влияние США и в Восточной и Центральной Европе».
Но слова словами, угрозы угрозами, а вот реалии. Представитель фирмы-оператора строительства «СП-2» «Nord Stream 2 AG» Йенс Мюллер рассказал журналистам, что «более 400 километров было уложено к концу 2018 года». Из общей протяженности «трубы» в 1224 км. То есть проложена уже треть «трубы»
Тараном против этого Вашингтон собирается использовать Украину и мощности ее газотранспортной системы (ГТС, «трубы»), которая должна и потопить «трубу» «СП-2». «США рассматривают любые возможные заверения российской стороны о продолжении транзита газа через Украину как сомнительную ценность, поскольку если Россия завершит трубопровод, то сможет в любое время прекратить украинский транзит», – утверждают эксперты фонда «Heritage Foundation». Значит, Украине – всевозможная поддержка.
Второй рычаг – санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода по дну Балтики. «Российский «Газпром» начал строительство газопровода вместе с компаниями-партнерами, включая «OMV» (Австрия), «Engie» (Франция), «Uniper» и «Wintershall» (Германия) и «Royal Dutch Shell» (Нидерланды и Великобритания). ...Соединенным Штатам следует продолжить политику давления на Европейский Союз и Германию, чтобы они изменили курс на «СП-2», и использовать имеющиеся в распоряжении инструменты для наложения санкций на компании, которые участвуют в проекте трубопровода», – советует «Heritage Foundation». А к нему в США привыкли прислушиваться.
И часто что у Фонда на языке, то у Белого дома на уме. Во всяком случае, возможность санкций подтверждал и министр энергетики США Рик Перри, говоря о готовности президента Дональда Трампа наказать санкциями европейские компании, заключившие контракты с «Газпромом». А нынешняя Украина, повторяю, в сфере транспортировки газа в Европу готова служить выразителем американских интересов.
Но слова словами, угрозы угрозами, а вот реалии. Представитель фирмы-оператора строительства «СП-2» «Nord Stream 2 AG» Йенс Мюллер рассказал журналистам, что «более 400 километров было уложено к концу 2018 года». Из общей протяженности «трубы» в 1224 км. То есть проложена уже треть «трубы». Это с одной стороны. А с другой – было известно, что США конкретно обещали наложить санкции на швейцарскую компанию «Allseas Group» и итальянскую «Saipem», если они не выйдут из проекта «СП-2». И что же? «Allseas Group» по-прежнему намерена проложить 90% газопровода по дну Балтийского моря, а «Saipem» уже построила свою часть. И, как говорится, не жужжат. Потому что санкций пока нет. Угрозы есть, а санкций, повторяю, нет...
И так происходит, кажется, потому, что за строительство «СП-2» однозначно выступает Германия. А это вам не хухры-мухры, а индустриально-экономический и финансовый локомотив всего ЕС, на мнение которого вынуждены обращать внимание и в Европе, и в мире. И обратили. Немедленно взвилась, как, по словам Владимира Высоцкого, ведьмак на шабаше, на всю голову русофобская Польша, более продвинутый соперник Украины в борьбе за американские коврижки. Глава МИД этой страны Яцек Чапутович рассказал журналистам: «Газопровод разрушает последствия санкций, «Северный поток-2» убивает Украину. Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией. ...Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию, Германия – антиевропейскую. Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с «Северным потоком» это не так. ...Мы хотим более решительных действий».
Зачем «СП-2» нужен Германии. А это очевидно. Потому что выгодно в первую очередь экономически: Германия превратится в крупный европейский газораспределяющий хаб, который даст дополнительные доходы, а немецкому бизнесу обеспечит российский газ в нужных объемах. И более дешевый, чем американский сжиженный газ, который Трамп хочет втюхать Европе взамен российского
Однако и немцы не бигус лаптем хлебают. И над поляками, и над их заокеанскими хозяевами, похоже, откровенно потешаются. Глава МИД Германии Хайко Маас сначала довольно резко отшил амеров: «Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США». А потом и вообще сказал, почему Берлин политически поддерживает «СП-2». Оказывается, потому, что заботится об Украине не угрозами, а делом – защищая транзит российского газа по Украине в Европу. «Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину», – заявил этот Хайко. И добавил, что ввод односторонних санкций против «СП-2» станет ошибкой. Потому что отношения с Москвой являются «главной составляющей европейской восточной политики», а «разрешение конфликтов без России невозможно». По хитроумности и иезуитству очень достойный ответ американцам, которые всех пугают, что «труба» по Балтике убьет «трубу» по Украине и лишит ее, Украину, денег за транзит. А в год это дает киевской казне до 3 млрд. долл. Почти как новая 14-месячная программа поддержки экономической политики stand-by (SBA) от МВФ объемом 3,9 млрд. долл. И разница только в том, что деньги за транзит – это «Божья рента», которую Украина типа зарабатывает, а stand-by – это новая долговая кабала, убивающая украинскую независимость.
Но мы даже не об этом сейчас. О том, зачем «СП-2» нужен Германии. А это очевидно. Потому что выгодно в первую очередь экономически: Германия превратится в крупный европейский газораспределяющий хаб, который даст дополнительные доходы, а немецкому бизнесу обеспечит российский газ в нужных объемах. И более дешевый, чем американский сжиженный газ, который Трамп хочет втюхать Европе взамен российского и которого у США в нужных объемах пока нет. Газ, уверяют США, будет в будущем, а немецкому бизнесу он нужен сейчас. И австрийскому, и французскому, и итальянскому...
Выгодно и политически. Если Германия устоит под прессом США и защитит с «СП-2» не только свои, но общеевропейские интересы, то она лишь упрочит свое лидерство в ЕС. И сделает еще один шаг из-под плотного влияния США. А за лидером, не исключено, потянутся и другие
Речь, конечно же, и о том, что ждет Украину с газом и транзитом и без них. А тут – сплошные проблемы, которые свели на нет гордость гаранта нации тем, что Украина-де освободилась от энергетической (газовой) зависимости «от Путина». В ноябре 2018 года стоимость реверсного газа, который импортируется на Украину из Европы под видом «нероссийского», достигла исторического максимума – 339,21 долл. за 1 тыс. кубометров. Главная причина повышения цен – принципиальный отказ от закупок газа у России и покупка его по более высоким ценам у европейских компаний, обеспечивающих реверсные поставки российского топлива.
Терки будут посвящены, прежде всего, судьбе украинского газового транзита после 2019 года, который заканчивается 31 декабря, но Россия не заинтересована в подписании долгосрочного соглашения с Украиной. И Россию можно понять: совсем скоро начнутся поставки газа по «Турецкому потоку» и «СП-2». Так зачем же платить больше, когда можно меньше?
Более того, за 2018 год Украина сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% – до 86 млрд. 779,2 млн. кубометров (транзит в Европу за год составил 83 млрд. 839,4 млн. кубометров, что на 7,6% ниже показателей 2017 года). И первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских объяснил все ценовой конкуренцией: «Вполне понятно, почему сократился транзит через украинскую ГТС. Газ, поступающий в Европу через «Северный поток», обходится намного дешевле европейским потребителям. Они выбирают то, что выгоднее и надежнее. Все понимают, что проблемы с транзитом через Украину будут неоднократные. ...Украинцам надо как следует задуматься о тарифе на газ, чтобы он был невысоким. Тогда транзит через их страну станет дешевым и увеличится. Это просто рыночные отношения, им надо снизить стоимость». По его мнению, поставки газа в обход Украины выгодны как России, так и ЕС, а значит, потребность в транзите через Украину будет падать сама по себе.
Вот, собственно, и все. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович сделал заявление о том, что 21 января 2019 года в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по газу. Терки будут посвящены, прежде всего, судьбе украинского газового транзита после 2019 года, который заканчивается 31 декабря, но Россия не заинтересована в подписании долгосрочного соглашения с Украиной. И Россию можно понять: совсем скоро начнутся поставки газа по «Турецкому потоку» и «СП-2». Так зачем же платить больше, когда можно меньше?
А если не будет нового контракта об условиях транзита, а газ пойдет по новым трубам в обход Украины, то газовый транзит через нее может в уже скором будущем вообще составлять достаточно смешные значения – от 15 до, максимум, 25 миллиардов кубометров газа в год. Для нужд восточноевропейских партнеров, которые сегодня топят против «СП-2». И Европа не поможет, ибо даже фонд «Heritage Foundation» признал, что сами еврочиновники склоняются к «СП-2»: «...Комиссар ЕС Гюнтер Эттингер заявил, что строительство «СП-2» легко не остановить»...
...Ей-богу, не только о томосе или неправильно использованном пенисе нужно думать в Киеве. А то поимеют Украину, невзирая на изменения в УК, в грубой и извращенной позе. И нотариуса не попросят поприсутствовать. А зачем?