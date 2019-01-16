Труба и немцы. В обход Украины

Ей-богу, очень надоело писать о «Северном потоке-2» («СП-2»). Но надо – ввод его в работу поспособствует тому, что Украина станет еще более нищей и беззащитной перед всеми, кто ее захочет нагнуть. И таки нагнет. Потому что украинские власти не то просят Россию им показать и не туда и не с тем проникновением «посторонних предметов» борются, изменяя Уголовный кодекс. И фактически обвиняя мужиков в том, что у них еще сохранились их «причиндалы», использовать которые теперь можно только по разрешению и в присутствии нотариуса. Будь то в постели или, извините, в кустах или в парадняке.



Речь идет о том, что буквально на днях вступили в силу поправки в статьи 152 и 153 УК Украины, по-новому трактуя то, что именуется изнасилованием и насильственным сексуальным удовлетворением. Теперь если ты или ненароком тебя, извините, оттрахали, то удовольствие сие потянет от 5 до 15 лет. Особенно если кто-то из партнеров скажет, что он недоволен насилием над ним, а мужской половой х… или любой другой посторонний предмет был введен внутрь или как-то по-иному использован без согласия на то одного из «тел». Даже за супружеский «трах» можно огрести червонец на нарах.



И вот когда такое случилось с ужасными изнасилованиями, гарант нации параллельно попросил Россию зачем-то показать ему пен… извините, томос. А не об этом можно было бы думать, а, например, о том, как и зачем трубы «СП-2» проникают в воды Балтийского моря и нагло тянутся в Германию, обходя своими «ласками» и ништяками тело Украины.



Гарант нации как бы уверяет всех, что никакого «СП-2» не будет, потому что «весьмирснами». Но особенно он надеется на то, что против газопровода выступают США, оказывая давление и на ЕС. В прошлом году с осуждением «СП-2» выступила Палата представителей Конгресса США. А потом аналогичную резолюцию выродил и Европарламент, тоже утверждая, что газопровод является политическим проектом, «угрожающим энергетической безопасности Европы».



Второе дно «СП-2» – политическое. И в этом главная претензия, которую педалируют США, используют ее как пугало для Европы и собираются ужесточить свою позицию и в наступившем году. Во всяком случае, в докладе стратегического фонда «Heritage Foundation» под названием «Американская политика в Европе: Шесть приоритетов в 2019 году», который был опубликован в начале января 2019 года, об этом сказано четко: «Проект трубопровода, который соединит Германию с Россией, не является ни экономически необходимым, ни геополитически благоразумным. Прежде всего, это политический проект, направленный на увеличение зависимости Европы от российского газа, а также возможности использовать свое энергетическое доминирование в качестве политического козыря в Европе и подрывать влияние США и в Восточной и Центральной Европе».



Но слова словами, угрозы угрозами, а вот реалии. Представитель фирмы-оператора строительства «СП-2» «Nord Stream 2 AG» Йенс Мюллер рассказал журналистам, что «более 400 километров было уложено к концу 2018 года». Из общей протяженности «трубы» в 1224 км. То есть проложена уже треть «трубы»



Зачем «СП-2» нужен Германии. А это очевидно. Потому что выгодно в первую очередь экономически: Германия превратится в крупный европейский газораспределяющий хаб, который даст дополнительные доходы, а немецкому бизнесу обеспечит российский газ в нужных объемах. И более дешевый, чем американский сжиженный газ, который Трамп хочет втюхать Европе взамен российского

Терки будут посвящены, прежде всего, судьбе украинского газового транзита после 2019 года, который заканчивается 31 декабря, но Россия не заинтересована в подписании долгосрочного соглашения с Украиной. И Россию можно понять: совсем скоро начнутся поставки газа по «Турецкому потоку» и «СП-2». Так зачем же платить больше, когда можно меньше?

Тараном против этого Вашингтон собирается использовать Украину и мощности ее газотранспортной системы (ГТС, «трубы»), которая должна и потопить «трубу» «СП-2». «США рассматривают любые возможные заверения российской стороны о продолжении транзита газа через Украину как сомнительную ценность, поскольку если Россия завершит трубопровод, то сможет в любое время прекратить украинский транзит», – утверждают эксперты фонда «Heritage Foundation». Значит, Украине – всевозможная поддержка.Второй рычаг – санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода по дну Балтики. «Российский «Газпром» начал строительство газопровода вместе с компаниями-партнерами, включая «OMV» (Австрия), «Engie» (Франция), «Uniper» и «Wintershall» (Германия) и «Royal Dutch Shell» (Нидерланды и Великобритания). ...Соединенным Штатам следует продолжить политику давления на Европейский Союз и Германию, чтобы они изменили курс на «СП-2», и использовать имеющиеся в распоряжении инструменты для наложения санкций на компании, которые участвуют в проекте трубопровода», – советует «Heritage Foundation». А к нему в США привыкли прислушиваться.И часто что у Фонда на языке, то у Белого дома на уме. Во всяком случае, возможность санкций подтверждал и министр энергетики США Рик Перри, говоря о готовности президента Дональда Трампа наказать санкциями европейские компании, заключившие контракты с «Газпромом». А нынешняя Украина, повторяю, в сфере транспортировки газа в Европу готова служить выразителем американских интересов.Но слова словами, угрозы угрозами, а вот реалии. Представитель фирмы-оператора строительства «СП-2» «Nord Stream 2 AG» Йенс Мюллер рассказал журналистам, что «более 400 километров было уложено к концу 2018 года». Из общей протяженности «трубы» в 1224 км. То есть проложена уже треть «трубы». Это с одной стороны. А с другой – было известно, что США конкретно обещали наложить санкции на швейцарскую компанию «Allseas Group» и итальянскую «Saipem», если они не выйдут из проекта «СП-2». И что же? «Allseas Group» по-прежнему намерена проложить 90% газопровода по дну Балтийского моря, а «Saipem» уже построила свою часть. И, как говорится, не жужжат. Потому что санкций пока нет. Угрозы есть, а санкций, повторяю, нет...И так происходит, кажется, потому, что за строительство «СП-2» однозначно выступает Германия. А это вам не хухры-мухры, а индустриально-экономический и финансовый локомотив всего ЕС, на мнение которого вынуждены обращать внимание и в Европе, и в мире. И обратили. Немедленно взвилась, как, по словам Владимира Высоцкого, ведьмак на шабаше, на всю голову русофобская Польша, более продвинутый соперник Украины в борьбе за американские коврижки. Глава МИД этой страны Яцек Чапутович рассказал журналистам: «Газопровод разрушает последствия санкций, «Северный поток-2» убивает Украину. Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией. ...Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию, Германия – антиевропейскую. Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с «Северным потоком» это не так. ...Мы хотим более решительных действий».Однако и немцы не бигус лаптем хлебают. И над поляками, и над их заокеанскими хозяевами, похоже, откровенно потешаются. Глава МИД Германии Хайко Маас сначала довольно резко отшил амеров: «Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США». А потом и вообще сказал, почему Берлин политически поддерживает «СП-2». Оказывается, потому, что заботится об Украине не угрозами, а делом – защищая транзит российского газа по Украине в Европу. «Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину», – заявил этот Хайко. И добавил, что ввод односторонних санкций против «СП-2» станет ошибкой. Потому что отношения с Москвой являются «главной составляющей европейской восточной политики», а «разрешение конфликтов без России невозможно». По хитроумности и иезуитству очень достойный ответ американцам, которые всех пугают, что «труба» по Балтике убьет «трубу» по Украине и лишит ее, Украину, денег за транзит. А в год это дает киевской казне до 3 млрд. долл. Почти как новая 14-месячная программа поддержки экономической политики stand-by (SBA) от МВФ объемом 3,9 млрд. долл. И разница только в том, что деньги за транзит – это «Божья рента», которую Украина типа зарабатывает, а stand-by – это новая долговая кабала, убивающая украинскую независимость.Но мы даже не об этом сейчас. О том, зачем «СП-2» нужен Германии. А это очевидно. Потому что выгодно в первую очередь экономически: Германия превратится в крупный европейский газораспределяющий хаб, который даст дополнительные доходы, а немецкому бизнесу обеспечит российский газ в нужных объемах. И более дешевый, чем американский сжиженный газ, который Трамп хочет втюхать Европе взамен российского и которого у США в нужных объемах пока нет. Газ, уверяют США, будет в будущем, а немецкому бизнесу он нужен сейчас. И австрийскому, и французскому, и итальянскому...Выгодно и политически. Если Германия устоит под прессом США и защитит с «СП-2» не только свои, но общеевропейские интересы, то она лишь упрочит свое лидерство в ЕС. И сделает еще один шаг из-под плотного влияния США. А за лидером, не исключено, потянутся и другиеРечь, конечно же, и о том, что ждет Украину с газом и транзитом и без них. А тут – сплошные проблемы, которые свели на нет гордость гаранта нации тем, что Украина-де освободилась от энергетической (газовой) зависимости «от Путина». В ноябре 2018 года стоимость реверсного газа, который импортируется на Украину из Европы под видом «нероссийского», достигла исторического максимума – 339,21 долл. за 1 тыс. кубометров. Главная причина повышения цен – принципиальный отказ от закупок газа у России и покупка его по более высоким ценам у европейских компаний, обеспечивающих реверсные поставки российского топлива.Более того, за 2018 год Украина сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% – до 86 млрд. 779,2 млн. кубометров (транзит в Европу за год составил 83 млрд. 839,4 млн. кубометров, что на 7,6% ниже показателей 2017 года). И первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских объяснил все ценовой конкуренцией: «Вполне понятно, почему сократился транзит через украинскую ГТС. Газ, поступающий в Европу через «Северный поток», обходится намного дешевле европейским потребителям. Они выбирают то, что выгоднее и надежнее. Все понимают, что проблемы с транзитом через Украину будут неоднократные. ...Украинцам надо как следует задуматься о тарифе на газ, чтобы он был невысоким. Тогда транзит через их страну станет дешевым и увеличится. Это просто рыночные отношения, им надо снизить стоимость». По его мнению, поставки газа в обход Украины выгодны как России, так и ЕС, а значит, потребность в транзите через Украину будет падать сама по себе.Вот, собственно, и все. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович сделал заявление о том, что 21 января 2019 года в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по газу. Терки будут посвящены, прежде всего, судьбе украинского газового транзита после 2019 года, который заканчивается 31 декабря, но Россия не заинтересована в подписании долгосрочного соглашения с Украиной. И Россию можно понять: совсем скоро начнутся поставки газа по «Турецкому потоку» и «СП-2». Так зачем же платить больше, когда можно меньше?А если не будет нового контракта об условиях транзита, а газ пойдет по новым трубам в обход Украины, то газовый транзит через нее может в уже скором будущем вообще составлять достаточно смешные значения – от 15 до, максимум, 25 миллиардов кубометров газа в год. Для нужд восточноевропейских партнеров, которые сегодня топят против «СП-2». И Европа не поможет, ибо даже фонд «Heritage Foundation» признал, что сами еврочиновники склоняются к «СП-2»: «...Комиссар ЕС Гюнтер Эттингер заявил, что строительство «СП-2» легко не остановить»......Ей-богу, не только о томосе или неправильно использованном пенисе нужно думать в Киеве. А то поимеют Украину, невзирая на изменения в УК, в грубой и извращенной позе. И нотариуса не попросят поприсутствовать. А зачем?