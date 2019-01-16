McDonaldʼs лишился эксклюзивного права на торговую марку Big Mac в Евросоюзе

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) лишило корпорацию McDonaldʼs эксклюзивного права в ЕС на товарный знак Big Mac, существующий с 1996 года, сообщает Reuters.



Корпорация проиграла тяжбу с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermacʼs, длившуюся с 2015 года. В компании никогда не было продуктов под названием Big Mac, а спор начался после того, как McDonaldʼs попытался остановить расширение ирландской сети в Великобритании и странах ЕС.



Адвокаты McDonaldʼs предоставили примеры рекламы и упаковки, а также распечатки из «Википедии», чтобы доказать продажу бургеров Big Mac в ЕС. Но в EUIPO посчитали, что корпорация не смогла предоставить доказательств, что действительно использовала товарный знак Big Mac в последние пять лет.



Вынесенное решение позволяет McDonaldʼs и другим компаниям использовать название Big Mac в Евросоюзе. У корпорации есть право обжаловать решение.

