"Церковные" законопроекты направлены на ликвидацию УПЦ (МП) - юротдел Церкви

Так называемые "церковные" законопроекты №5309, №4128 и №4511 взаимосвязаны и направлены на ликвидацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) путем рейдерского захвата его имущества, заявил председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.



"Законопроекты №5309 (уже вступил в действие), №4128 и №4511 – взаимосвязаны, идут, скажем так, "одним пакетом" и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№5309), захват ее имущества (№4128) и вмешательства в органы управления (№4511)", - цитирует слова А.Бахова информационно-просветительский отдел УПЦ в среду.



По мнению юриста, эти законодательные инициативы сделают законными переходы церковных общин, и государство сможет манипулировать и "указывать религиозной общине, кто является ее членом".



Протоиерей А.Бахов заявил, что незаконность таких переходов из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ) заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине (протестанты, свидетели Иеговы, католики, те, кто не ходил в церковь), принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. "Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, который и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", - считает протоиерей.



Он подчеркнул, что законопроект еще не принят, а из уст чиновников уже звучит информация о "переходах" из УПЦ в ПЦУ.



Председатель юридического отдела УПЦ (МП) напомнил, что в случае противоправных действий, если придется отстаивать е право на храм, следует срочно воспользоваться всеми законными способами.



"Нужно вызвать полицию, сообщить о том, что совершается преступление, подать заявление в правоохранительные органы в рамках ст.214 Уголовного кодекса, также сообщить управляющего епископа и юридический отдел УПЦ. И тогда, в дальнейшем, можно будет корректировать юридический способ защиты в зависимости от сложившейся ситуации". – сказал протоиерей А.Бахов.



В УПЦ (МП) напомнили, что 15 января спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал, что дал поручение доработать законопроект №4128 о порядке изменения конфессиональной принадлежности религиозной общины, и уже 16 января парламент може рассмотреть его на очередной сессии.

