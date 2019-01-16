Популярный метод борьбы со старением не действует - ученые

В Университете Ньюкасла в Великобритании опровергли распространенный миф о том, что витамин D улучшает состояние здоровья людей старше 70. Об этом сообщает MedicalXpress.



Ученые пришли к выводу, что избыток данного витамина, который пожилые люди принимают ради увеличения прочности костей, не имеет позитивного эффекта на организм.



Специалисты провели эксперимент с 4 тысячами добровольцев в возрасте 70 лет и старше. Испытуемых разделили на четыре группы, которые принимали по 300, 600 или 1200 микрограмм витамина D и контрольную группу.



Добровольцы принимали витамины на протяжении года. После этого ученые проанализировали минеральную плотность костной ткани и пришли к выводу, что высокие дозы витамина никак на нее не влияют.



Также специалисты отметили, что сохранить крепкие кости поможет диета и физические упражнения.

