Военные США впервые в истории не получили зарплату

Американских военных предупредили, что они из-за шатдауна они не получат зарплату. Соответствующее письмо своим подчиненным направил командующий Береговой охраны США адмирал Карл Шульц, сообщает в среду, 16 января.



Шульц отметил, что зарплата им не начислена в связи с приостановкой работы федерального правительства, и, насколько ему известно, этот случай является беспрецедентным в истории страны.



"Сегодня вы не получите свою регулярную зарплату. Таким образом, насколько мне известно, впервые в истории нашей нации служащим ВС США не была выплачена зарплата в ходе прекращения бюджетного финансирования", - говорится в обнародованном письме.



Шульц отметил, что осознает, какое беспокойство данная ситуация вызывает у служащих и их семей, в связи с чем от их имени осуществляется тесное сотрудничество с рядом организаций.



"В этой связи я рад сообщить, что [некоммерческая благотворительная организация] Coast Guard Mutual Assistance ("Взаимная помощь береговой охраны") получила пожертвование в размере $15 млн от компании USAA с целью поддержать наших людей, нуждающихся в помощи", - добавил он.

