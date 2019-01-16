В Украину в ближайшие сутки придет потепление из Западной Европы

В Украине в ближайшие сутки 17 января ожидается рост атмосферного давления; холодный воздух, охвативший большую часть территории страны, постепенно отступит на восток, а с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Существенных осадков не ожидается, лишь ночью в западной и южной части прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10° мороза, в восточных и большинстве центральных областей до 12°, на крайнем западе и в Крыму 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 2-7° тепла, на востоке страны 1-6° мороза.



В Киеве 17 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 января самая высокая температура днем была 9,0° в 1993 году, самая низкая ночью -24,9° в 1940 году.



В Украине 18 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м /с.



Температуре ночью в западных и северных областях от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории 2-7° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 3-7° тепла.



В Киеве 18 января без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

