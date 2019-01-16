Китай предоставит Украине оборудование для больниц

Китай предоставит Украине техническую помощь в виде современного медицинского оборудования. На подписание соответствующего соглашения Кабмин уполномочил первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, сообщает РБК-Украина в среду, 16 января.



Отмечается, что еще в мае 2016 года украинская сторона направила на рассмотрение правительства Китая запрос от Минздрава о безвозмездной помощи в виде медицинского оборудования. В конце того же года Пекин сообщил о возможности реализации этого проекта. В течение двух лет стороны готовили соответствующее соглашение.



Украина получит 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.



В перечень оборудования вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другое.

