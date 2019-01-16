Меркель: Евросоюз ждет от Мэй предложений по Brexit

Европейский союз старается минимизировать ущерб от Brexit и ждет новых предложений от премьера Великобритании Терезы Мэй после того, как во вторник ее план по выходу из сообщества не поддержал парламент. Об этом сказала в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее заявление транслировал телеканал N-TV.



"Полагаем, что теперь британская сторона должна будет сказать, что будет дальше. Премьер уже это анонсировала", - отметила канцлер. "Мы хотим минимизировать ущерб от Brexit, который будет в любом случае. Именно поэтому мы будем пытаться продолжать работать над упорядоченным выходом", - сказала глава кабмина Германии.



Канцлер сказала, что ФРГ подготовилась к разным сценариям, в том числе к выходу Великобритании без сделки. Пакет законов, который был принят в Германии в этой связи, станет темой заседания Бундестага в четверг, отметила Меркель. "У нас еще есть время для переговоров, но мы ждем того, что предложит британский премьер", - добавила глава кабмина.



