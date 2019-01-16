Климкин и глава ОБСЕ прибыли на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирослав Лайчак прибыли на КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области. Об этом глава украинской дипломатии сообщил в Twitter, передает УНН.



"На КПВВ "Станица Луганская" - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председательствующим в ОБСЕ Мирослав Лайчак будем делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границу с РФ на Донбассе", - сообщил Климкин.



По его словам, "ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле, чем поехать и собственными глазами увидеть реальное положение дел на Донбассе".



"Важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ", - отметил глава МИД Украины.

