Лавров озвучил ультиматум США по ракетам

На переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые состоялись накануне в Женеве, позиция США заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729. Об этом на пресс-конференции в среду, 16 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Вчера к нашему огромному сожалению конструктивные предложенияроссийской стороны, которые позволяли США на экспертном уровне, воочию убедиться, что из себя представляет в самом деле ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных Договором (не были услышаны - ред.). Однако США приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требованиях к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование", - заявил министр.



Лавров отметил, что вопросы российской стороны о том, почему США не хотят ознакомиться с предложениями РФ, с конкретными параметрами "вживую", с параметрами этой ракеты "остались неуслышанными".



"Остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Все это было отметено", - подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что логика американской стороны заключалась лишь в том, что Россия Договор нарушает, в отличие от США.



"Ясно, что это проявление курса на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности", - сказал Лавров.



Он добавил, что Москва готова и дальше работать для спасения ракетного договора.

