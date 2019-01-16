В Одесской области водитель сбил двух детей и повесился

В Одесской области на одной из улиц в селе Боково Любашевского района водитель автомобиля ГАЗ-24 на скользком неосвещенном участке дороги сбил двух девочек 13 и 15 лет. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 16 января.



Инцидент произошел накануне вечером. Отмечается, что обе пострадавшие доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.



После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль. А сегодня утром родственники мужчины, который попал в ДТП, обнаружили его повешенным.



Установлено, что погибший – 46-летний житель этого же села. По словам родственников, он рассказал им о наезде на детей и желании покончить жизнь самоубийством.



По данному факту возбуждено два уголовных дела: по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286) и умышленное убийство с пометкой "самоубийство" (ч.1 ст.115 УК Украины). Проводится расследование.

