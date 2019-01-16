Украинца осудили за 20 евро взятки польскому пограничнику

В Польше осудили украинца за попытку дать взятку пограничнику, который отказался пропускать его авто из-за проблем с тонировкой стекла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.



На пограничном пункте пропуска с Украиной польский пограничник сделал замечание мужчине, который пытался въехать на своем авто в Польшу.



"Во время контроля пограничник утверждал, что лобовое стекло автомобиля, на котором путешествует 36-летний мужчина, имеет непрофессионально наклеенную пленку, ограничивает видимость и пропускную способность света. Это нарушает действующие в Польше правила. Водитель настаивал, что окна затемнены должным образом", - сообщили в пограничной службе Польши.



Когда сотрудник пограничной службы предложил измерить светопропускание профессиональным устройством, украинец достал 20 евро и хотел дать их пограничнику, чтобы тот отступил от своих служебных обязанностей.



Гражданина Украины задержали за взяточничество. За попытку подкупа он был осужден к одному году лишения свободы с условным приостановлением наказания сроком на два года.

