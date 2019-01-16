YouTube ввел новые ограничения

Видеохостинг YouTube запретил публиковать видео с челленджами, которые могут привести к серьезным травмам или смерти, говорится в обновленных правилах сервиса в отношении вредного и опасного контента.



К опасным заданиям представители YouTube отнесли Tide Pods Challenge и Fire Challenge.



Также на YouTube запретили размещать записи с розыгрышами, «в которых люди верят, что им угрожает опасность или она действительно есть», в том числе, если это может шокировать детей.



Администрация YouTube дала пользователям два месяца, чтобы внести изменения в опубликованный контент. В будущем любое видео, нарушающее правила, будет удалено, а его создатель получит предупреждение. В случае получения трех предупреждений в течение 90 дней канал будет заблокирован.



Ранее YouTube относил розыгрыши к опасному контенту, но, как отмечает The Verge, правила обновили после появления роликов, связанных с флешмобом по фильму «Птичий короб» (Bird Box).



В рамках флешмоба Bird Box некоторые люди имитируют сцены из фильма и выполняют различные действия с завязанными глазами. В январе 2019 года 17-летняя американка попала в ДТП, когда вела автомобиль с завязанными глазами.

