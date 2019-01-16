Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Такие меры были приняты в рамках иска российского банка ВТБ к бизнесмену. Две его компании — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» — задолжали банку более 2,5 миллиардов рублей. Отмечается, что сам иск был подан 20 декабря 2018 года, а рассматривать его начнут в конце января.

Арестованное имущество олигарха оценивается почти в 46 миллионов долларов. В частности, обеспечительные меры коснулись Group DF Holdings Limited — головной компании Фирташа, которая управляет всеми его активами в разных странах.

Дмитрий Фирташ входит в список самых богатых людей Украины. Основной капитал он заработал благодаря компании «РосУкрЭнерго», акциями которой владел. С 2004 по 2009 год она выступала посредником между «Газпромом» и «Нафтогазом». В 2014 году был арестован в Вене по запросу властей США, однако был отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. Тогда против бизнесмена были выдвинуты обвинения во взяточничестве и организации преступной группировки.