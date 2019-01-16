Стерджен: единственный вариант для правительства Британии - новый референдум по Brexit

Наиболее правильным выходом в сложившейся ситуации после провала сделки с Брюсселем является проведение нового референдума о членстве в ЕС, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, ранее неоднократно критиковавшая идею Brexit.



"То, что должно произойти теперь, ясно. Во-первых, необходимо максимально срочно остановить часы и спасти Британию от "жесткого" выхода из ЕС 29 марта. Во-вторых, необходимо подготовить юридическую базу для еще одного референдума", - считает Н.Стерджен, которую цитирует британская телерадиокорпорация BBC.



"У правительства было более двух с половиной лет для подготовки рабочего плана Brexit, и они абсолютно провалились с этим. Мнение, что они смогут сделать это в ближайшие недели, бессмысленно", - отметила глава правительства Шотландии.



При этом она подчеркнула, что и она, и Шотландская национальная партия проголосуют позже в среду за недоверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.



После референдума 2016 года Н.Стерджен не раз выступала против реализации Brexit и настаивала на том, что большинство шотландцев на референдуме выступили против идеи о выходе из ЕС.



Накануне, 15 января 2019 года, менее чем за два с половиной месяца до крайнего срока по Brexit, парламент Британии отказался ратифицировать проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях выхода королевства из ЕС из-за ряда неурегулированных вопросов. Против сделки проголосовали 432 парламентария, в то время как "за" - 202.



Неудача проекта сделки с ЕС, которую BBC называет крупнейшим провалом британского правительства в истории страны, привела к тому, что 16 января парламент проголосует по недоверию правительству премьер-министра Терезы Мэй.



Сама Т.Мэй настаивает на том, что Brexit должен быть реализован. Она заверила, что правительство намерено продолжить работу над согласованием условий сделки с Брюсселем.

