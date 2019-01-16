Лавров оценил вероятность объединения России и Беларуси

Создание общих с Беларусью конституции, суда и парламента в настоящее время невозможно. Об этом в среду, 16 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года, трансляцию которой вели российские СМИ.



Лавров также подчеркнул, что Россия и не настаивает на создании общих органов власти.



"С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом совсем не настаиваем", - заявил Лавров.



При этом он добавил, что удивлен шумихе вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно судьбы Союзного государства.

