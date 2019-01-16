МВФ назвал ключевые вызовы для Украины в 2019 году
Международный валютный фонд считает ключевыми вызовами для Украины в 2019 году сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов и структурные реформы.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на презентации в Национальном банке Украины, передает УНИАН .
"Мы видим 4 ключевых вызова для Украины в 2019 году: сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов, структурные реформы", - сказал Люнгман.
Источник: Эспресо.ТВ
16:37