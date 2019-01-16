ЕС не пойдет на подрывающие основные принципы союза уступки по Brexit - администрация Макрона

ЕС не намерен делать каких-либо уступок по Brexit, которые причинили бы ущерб главным принципам функционирования этого союза, заявил в среду агентству Associated Press на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации французского президента.



Он пояснил, что, в частности, речь идет о целостности общего рынка ЕС.



Также он заявил, что в данный момент "никто не верит", будто ЕС занимает "слабую и лихорадочную" позицию в связи с Brexit.



"Я не думаю, что и (премьер-министр Великобритании - ИФ) Тереза Мэй в это верит", - добавил он.



15 января 2019 года - менее чем за два с половиной месяца до официального срока выхода Великобритании из ЕС - парламент Британии отказался ратифицировать проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях выхода королевства из ЕС из-за ряда неурегулированных вопросов. Против сделки проголосовали 432 парламентария, в то время как "за" - 202.



Неудача проекта сделки с ЕС привела к тому, что 16 января парламент проголосует по вопросу недоверия правительству Т.Мэй.

