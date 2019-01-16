В «Гриффинах» отказались шутить про геев

Персонажи «Гриффинов» больше не будут шутить про геев. Об этом журналу The Hollywood Reporter рассказали исполнительные продюсеры мультсериала.



В воскресном эпизоде, вышедшем на экраны 13 января, главный герой мультфильма Питер Гриффин сказал анимированному президенту Дональду Трампу, что постарается избавиться от шуток про геев.



Исполнительные продюсеры Алек Салкин и Ричард Аппель объяснили, что с того момента, как вышла первая серия «Гриффинов» в 1999 году, общественная повестка дня сильно изменилась. «Если вы посмотрите на шоу в 2005-2006 годах и сопоставите с 2018-2019 годами, то заметите разницу, — сказал Салкин, — Есть вещи, над которыми мы смеялись раньше и чувствовали себя комфортно, но сейчас мы понимаем, что эти шутки неприемлемы».



Ричард Аппель добавил: «Шоу выходит уже 20 лет, за которые культура поменялась. И дело не в том, что мы думаем: "Кто-то не позволит нам шутить об этом". Нет, просто мы сами изменились».



В 2009 году «Гриффинов» номинировали на премию «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал».

