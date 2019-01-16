Рейтинг смертности из-за неправильного питания возглавила Украина

Украина возглавила рейтинг смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии, передает УНН.



Так, в Украине в 2016 году показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, составил 38,2% от всех смертей.



На втором месте - Беларусь с показателем в 36,8%, на третьем - Грузия, 34,4%.



В первую пятерку также попали Молдова (34,2%) и Узбекистан (32,2%).



Самый низкий показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, был зафиксирован в Израиле (9,8%) и Испании (10,7%).



Всего ученые проанализировали данные 51 страны.

