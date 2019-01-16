«Орел и решка» покоряет «Мегаполисы»

В феврале на телеканале «Интер» стартует новый сезон популярного тревел-шоу «Орел и решка» – «Мегаполисы». Команда проекта отправляется в увлекательный маршрут по самым крупным городам мира. Телезрителей ждут новые приключения, новые развлечения, новые эмоции и новые ведущие!



Чтобы показать зрителям, чем живут современные мегаполисы, ведущие тревел-шоу посетят Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие города.



«Большие города любой страны – это концентрация самого интересного, самого необычного, самого топового, – уверен Женя Синельников, главный режиссер и соавтор проекта «Орел и решка». – Этот сезон обещает быть очень насыщенным яркими приключениями, ведь в нем мы будем искать не достопримечательности, а места, где можно отлично потусить и бросить вызов самому себе».



По словам авторов проекта, «Орел и решка. Мегаполисы» будет отличаться от предыдущих сезонов новыми фишками и даже стилем съемок. Выпуски проекта будут больше напоминать тревел-блоги. А ведущие будут снимать себя на экшн-камеры.



«Самый «сок» нового сезона – это провокации, – рассказывает Сергей Симанчук, режиссер тревел-шоу «Орел и решка. Мегаполисы». – Ведущие проекта будут лезть в самую гущу событий, примерять на себя новые образы и проверять все на собственном опыте».



Команда называет «Мегаполисы» «сезоном отчаянных поступков и безбашенных решений». Кто станет новыми лицами тревел-шоу «Орел и решка», станет известно 21 января. Следите за новостями проекта и анонсами телеканала. Премьера нового сезона стартует на «Интере» 3 февраля. Начнется путешествие с китайского города Макао.

