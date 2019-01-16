Украина намерена пересмотреть соглашение о свободной торговле с Грузией

Кабинет министров уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива подписать протокол между правительствами Украины и Грузии о внесении изменений в соглашение о свободной торговле.



Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду.



Как пояснило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте, предполагаемые изменения позволят пользоваться идентичными правилами происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских префеенционных правилах происхождения, которые Украина начала использовать с 1 января 2019 года.



"На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины", – цитирует пресс-служба министерства С.Кубива.

