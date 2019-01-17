США назвали дату выхода из ракетного договора

США начнут выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля без учета согласия России. Об этом сообщает Reuters.



Процесс займет шесть месяцев, уточнила заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепе США Андреа Томпсон.



Как передает агентство, переговоры американской и российской сторон в Женеве по вопросу нарушения Москвой ДРСМД не увенчались успехом. Поэтому Вашингтон принял решение о выходе из соглашения без достижения соглашения с Россией.



Напомним, договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

