Кадыров заверил, что в Донбассе не воюют "чеченские батальоны"

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что в Донбассе не воюют "чеченские батальоны", а есть уголовники, которых спецслужбы Украины вынуждают идти на войну путем угроз и шантажа.



Кадыров напомнил, что "сенсационное открытие" сделала британская газета Times, журналист которой написал, что "бойцы двух чеченских батальонов", воюющих на Украине против ДНР И ЛНР, рассказывали "о прохождении подготовки в лагерях террористов".



"По неопровержимым данным, которыми мы располагаем, фактически нет никаких батальонов, состоящих из чеченцев. А те полтора-два десятка человек, путём угроз и шантажа записанных в "добровольцы", являются уголовниками, которые выпущены из тюрем или стали жертвами незаконного преследования на Украине. Но самое интересное то, что украинские спецслужбы наняли, вооружили и сотрудничают с людьми, прошедшими военную подготовку в "Иблисском государстве"*, - цитирует Кадырова его пресс-служба.



По его словам, Муса Чеберлоевский, которого в статье называют командиром батальона, не кто иной, как Муса Шиксаитов, в отношении которого в августе 2004 года возбуждено уголовное дело по статьям 205 (террористический акт) и 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.



"Никогда не был никаким командиром и не имеет для этого никаких личных данных", - уверен Кадыров.



По его мнению, "украинские спецслужбы прилагают большие усилия, пытаясь найти среди проживающих в странах Запада молодых чеченцев хотя бы два десятка человек, готовых пойти в окопы под Мариуполем".



Он призвал чеченцев, используемых спецслужбами Украины, опомниться и уехать из страны.

