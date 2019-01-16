Певица обматерила джинсы Dolce&Gabbana и разделась

Американская исполнительница рэпа Карди Би обругала дорогие джинсы бренда Dolce & Gabbana из-за неудобности. Соответствующее видео рєперша опубликовала на своей странице в Instagram.



На ролике звезда сидит в автомобиле, приспустив штаны. Певица с использованием нецензурных выражений объяснила, что джинсы настолько неудобны, что ей пришлось их снять. По словам звезды, брюки "врезались ей в промежность", что доставляло ей дискомфорт.



Ролик за четыре часа собрал почти 6,5 миллиона просмотров. Несколькими часами ранее певица опубликовала снимок в джинсовом костюме модного дома: бюстгальтере, куртке и упомянутых штанах.



